Капітан та офіцери судна Eagle S відкидають звинувачення в обриві кабелів у Балтійському морі

Капітан і двоє офіцерів нафтового танкера, над якими розпочався суд за пошкодження п'яти підводних кабелів електропередач та телекомунікацій у Фінській затоці, не визнали себе винними на початку судового процесу в Гельсінкі.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У столиці Фінляндії Гельсінкі в понеділок, 25 серпня, розпочався суд над капітаном нафтового танкера Eagle S і двома його помічниками, яких звинувачують у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі в грудні 2024 року.

Прокурори стверджують, що танкер Eagle S навмисно тягнув якір по дну моря, щоб пошкодити електрокабель Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири інтернет-кабелі під час інциденту, що стався в день Різдва.

Троє підсудних у суді не визнали себе винними, відкинувши всі звинувачення і відхиливши вимоги власників кабелів про відшкодування збитків на суму в десятки мільйонів євро.

Фінські прокурори вимагають 2,5 роки тюремного ув'язнення для грузинського капітана танкера, зареєстрованого на Островах Кука, Давіта Вадачкорія, а також першого і другого офіцерів з Індії за умисне пошкодження майна та умисне втручання в роботу телекомунікаційних засобів зв'язку.

Прокурори стверджують, що завдані збитки створили серйозну загрозу енергопостачанню та телекомунікаціям у Фінляндії, а витрати на ремонт становлять щонайменше 60 мільйонів євро.

На початку серпня проти капітана, першого і другого офіцерів корабля Eagle S з тіньового флоту РФ були висунуті звинувачення.

Звинувачення стосуються вандалізму при обтяжувальних обставинах і втручання в роботу телекомунікацій при обтяжувальних обставинах, але вони також включали альтернативні кримінальні звинувачення.

Eagle S є частиною так званого тіньового флоту Росії, кораблі якого плавають під прапорами інших країн і обходять санкції.

Регіон Балтійського моря перебуває в підвищеній готовності до диверсій після серії аварій на лініях електропередач, газопроводах і телекомунікаційних мережах.

