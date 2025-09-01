Лідери фракцій коаліції Німеччини прибули до Києва

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з ХДС/ХСС та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у понеділок, 1 вересня, прибули до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит в Україну для Шпана і Мірша.

У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

dpa

"Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", – заявив Шпан.

На запитання про можливі гарантії безпеки для України він відповів, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія.

"Першою і найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Понад усе, ми хочемо оснастити її якомога краще", – сказав політик.

Нагадаємо, 25 серпня до Києва приїздив віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.

В ході візиту він казав, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.