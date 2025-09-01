Лидеры фракций коалиции Германии прибыли в Киев

Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага – Йенс Шпан из ХДС/ХСС и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – в понедельник, 1 сентября, прибыли в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это первый совместный визит руководителей парламентских групп ХДС/ХСС и СДПГ в Украину. Кроме того, это первый визит в Украину для Шпана и Мирша.

В Киеве они планируют провести переговоры о дальнейшей поддержке Украины со стороны Германии и дипломатических усилий для прекращения войны.

dpa

"Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и будут стоять в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу", – заявил Шпан.

На вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины он ответил, что лучшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.

"Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего, мы хотим оснастить ее как можно лучше", – сказал политик.

Напомним, 25 августа в Киев приезжал вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.

В ходе визита он говорил, что Германия обязалась предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно в течение ближайших лет.