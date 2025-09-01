В Румынии произошел взрыв на фабрике, есть пострадавшие

В Румынии произошел взрыв и пожар на деревообрабатывающем предприятии, в результате несчастного случая пострадали несколько работников.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 1 сентября в городе Себеш, что в центрально-западной части страны. На деревообрабатывающем предприятии прогремел взрыв, после чего начался пожар.

Глава Службы чрезвычайных ситуаций Румынии Раед Арафат сообщил, что серьезно пострадали трое работников. У одного из пострадавших травма лица, ожоги конечностей и проблемы с эффективным дыханием, его экстренно эвакуируют вертолетом в Бухарест.

Ziarul Unirea

Второй пострадавший получил ожоги около 40% площади тела, его по воздуху повезут в больницу в Тимишоаре. Третий работник с меньшей площадью ожогов останется в больнице города Альба.

Арафат добавил, что пожар уже ликвидирован и ситуация под контролем.

Напомним, в начале августа в Румынии произошел взрыв на оружейном заводе.

В порту немецкого Гамбурга на прошлой неделе почти сутки тушили масштабный пожар.