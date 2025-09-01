В Нидерландах перехватили 1200 кг кокаина, среди задержанных – 14-летний подросток
В Нидерландах перехватили крупную партию контрабандного кокаина и задержали десять подозреваемых, самому молодому из которых 14 лет.
Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".
В эти выходные в Нидерландах и Бельгии провели операцию против наркоторговцев, в результате чего изъяли 1200 килограммов кокаина.
Груз наркотика прибыл в порт Антверпена через какую-то из стран Африки. Правоохранители заблаговременно узнали о контрабанде и удаленно проследили, как груз из порта повезли на склад в бельгийском Зельзате, рядом с границей Нидерландов.
Уже там провели рейд и задержали 10 подозреваемых – семерых граждан Нидерландов и трех бельгийцев. Самому молодому из задержанных – всего 14 лет, он гражданин Бельгии.
Наркоторговцы нередко втягивают несовершеннолетних в свою деятельность, в частности для перемещения наркотиков из портовых контейнеров на сушу. В порту Антверпена только за пять месяцев 2025 года задержали 140 таких сообщников, среди них было 20 несовершеннолетних.
