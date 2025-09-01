Вперше з 1989 року з Німеччини виїхало більше поляків, ніж прибуло

Вперше з часу падіння Берлінської стіни у 1989 році більше поляків виїхало з Німеччини, ніж туди приїхало.

Про це пише The Times, передає "Європейська правда".

Останні статистичні дані за 2024 рік показують, що до Німеччини приїхало 76 тисяч 320 поляків, а 88 тисяч 388 вирішили повернутися на батьківщину.

Ця різниця в понад 12 тисяч осіб знаменує нову тенденцію в економічній міграції поляків.

Зазначається, що з моменту вступу Польщі до Європейського Союзу в понад 2,5 млн поляків виїхали до Німеччини. Однак зараз ситуація кардинально змінилася. Видання стверджує, що однією з головних причин повернення є динамічний розвиток польської економіки.

Експерти підкреслюють, що факторів, які приваблюють польських мігрантів до Німеччини, вже не так багато.

Як зазначається, розрив у зарплатах між Польщею та Німеччиною поступово зменшується. У 2004 році середня річна зарплата в Німеччині становила близько 30 тисяч євро, а в Польщі – лише 6 тисяч євро.

Наразі в Німеччині середня зарплата становить 48 тисяч євро на рік, а в Польщі – майже 25 тисяч євро. Це означає, що різниця зменшилася з п'яти до одного до приблизно двох до одного.

Більше того, вартість життя в Польщі, особливо житло, харчування та догляд за дітьми, залишається нижчою, ніж у Німеччині.

Також зазначимо, що новий уряд Німеччини, який прийшов до влади в травні, наказав поліції ще більше посилити контроль на сухопутних кордонах для боротьби з нелегальною міграцією.

У відповідь на німецькі перевірки з 7 липня Польща почала контролювати свої кордони з Німеччиною та Литвою. Деякі інші сусідні країни також критикували німецькі заходи, але жодна з них не вжила контрзаходів.

У серпні стало відомо, що з травня цього року Німеччина відмовила у в’їзді майже 12 тисячам людей, серед яких були шукачі притулку, після запровадження посиленого прикордонного контролю.