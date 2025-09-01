Впервые с 1989 года из Германии выехало больше поляков, чем прибыло

Впервые со времени падения Берлинской стены в 1989 году больше поляков выехало из Германии, чем туда приехало.

Об этом пишет The Times, передает "Европейская правда".

Последние статистические данные за 2024 год показывают, что в Германию приехало 76 тысяч 320 поляков, а 88 тысяч 388 решили вернуться на родину.

Эта разница в более 12 тысяч человек знаменует новую тенденцию в экономической миграции поляков.

Отмечается, что с момента вступления Польши в Европейский Союз в более 2,5 млн поляков выехали в Германию. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Издание утверждает, что одной из главных причин возвращения является динамичное развитие польской экономики.

Эксперты подчеркивают, что факторов, которые привлекают польских мигрантов в Германию, уже не так много.

Как отмечается, разрыв в зарплатах между Польшей и Германией постепенно уменьшается. В 2004 году средняя годовая зарплата в Германии составляла около 30 тысяч евро, а в Польше – всего 6 тысяч евро.

Сейчас в Германии средняя зарплата составляет 48 тысяч евро в год, а в Польше – почти 25 тысяч евро. Это означает, что разница уменьшилась с пяти к одному до примерно двух к одному.

Более того, стоимость жизни в Польше, особенно жилье, питание и уход за детьми, остается ниже, чем в Германии.

Также отметим, что новое правительство Германии, которое пришло к власти в мае, приказало полиции еще больше усилить контроль на сухопутных границах для борьбы с нелегальной миграцией.

В ответ на немецкие проверки с 7 июля Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой. Некоторые другие соседние страны также критиковали немецкие меры, но ни одна из них не приняла контрмеры.

В августе стало известно, что с мая этого года Германия отказала во въезде почти 12 тысячам людей, среди которых были искатели убежища, после введения усиленного пограничного контроля.