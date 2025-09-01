У Німеччині не бачать ознак підготовки нападу РФ на НАТО під виглядом навчань "Запад"

Генінспектор німецького Бундесверу Карстен Броєр не очікує нападу Росії на територію НАТО, замаскованого під навчання "Запад-2025", які розпочнуться за два тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Броєр заявив, що попри відсутність ознак підготовки нападу союзники повинні зберігати пильність.

"У нас немає жодних ознак того, що під прикриттям навчань ведеться підготовка до нападів. Але ми будемо на сторожі – не тільки німецькі збройні сили, а й НАТО", – сказав німецький генерал.

З наближенням спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025" командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців будуть зосереджені в країнах Балтії та Польщі.

Зазначимо, що Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору напередодні майбутніх військових навчань РФ і Білорусі "Запад-2025".

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.