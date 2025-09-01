В Германии не видят признаков подготовки нападения РФ на НАТО под видом учений "Запад"

Генинспектор немецкого Бундесвера Карстен Бройер не ожидает нападения России на территорию НАТО, замаскированного под учения "Запад-2025", которые начнутся через две недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Бройер заявил, что несмотря на отсутствие признаков подготовки нападения союзники должны сохранять бдительность.

"У нас нет никаких признаков того, что под прикрытием учений ведется подготовка к нападениям. Но мы будем на страже – не только немецкие вооруженные силы, но и НАТО", – сказал немецкий генерал.

С приближением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" командующий армии Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что около 40 тысяч военнослужащих будут сосредоточены в странах Балтии и Польше.

Отметим, что Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства накануне предстоящих военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025".

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.