У Литві запровадили обмеження в повітряному просторі перед навчаннями "Запад-2025"

Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору напередодні майбутніх військових навчань РФ і Білорусі "Запад-2025".

Про це йдеться у публікації LRT, інформує "Європейська правда".

Зокрема, обмеження передбачають надання збройним силам Литви права збивати літаки, що порушують заборону на польоти в цих зонах.

Рішення ухвалили після того, як у липні два російські безпілотники "Гербера" залетіли в повітряний простір Литви. На прохання начальника оборони Міністерство транспорту швидко ввело додаткові заходи безпеки з 13 серпня.

"Рішення було ухвалено з огляду на ситуацію з безпекою та ризики для населення, включаючи загрози цивільній авіації від вторгнення дронів у повітряний простір Литви, а також необхідність створення необхідних умов для збройних сил для виконання своїх статутних обов'язків у мирний час при реагуванні на такі порушення", – йдеться в письмовій заяві Міністерства транспорту.

Уздовж кордону з Білоруссю з’явилось шість нових зон, де діють обмеження. Всі пілоти зобов'язані перевіряти оновлену інформацію перед кожним польотом, щоб упевнитися, що вони не входять у заборонену зону.

У випадках, коли непізнаний об'єкт входить у заборонену для польотів зону і з ним неможливо встановити зв'язок, військові мають право його збити.

Активна фаза навчань "Запад" у Білорусі запланована на 12–16 вересня. Експерти з питань безпеки попередили про можливі провокації.

Закриття частини литовського повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю залишатиметься чинним до жовтня і може бути продовжено, якщо загроза вторгнення дронів не зникне.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

В литовському Міноборони припустили, що дрон міг залетіти до Литви внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Після інциденту з дроном спеціальний підрозділ протиповітряної оборони Литви перемістили ближче до кордону з Білоруссю.