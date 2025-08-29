Литва: під час навчань "Запад" у Балтії та Польщі зосередять близько 40 тисяч військових

З наближенням спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025" командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців будуть зосереджені в країнах Балтії та Польщі.

Про це він сказав у ефірі LRT, пише "Європейська правда".

За його словами, дані розвідки свідчать про те, що провокації малоймовірні.

"Я хочу запевнити людей, що наразі немає серйозних ризиків", – заявив Вайкшнорас.

Він сказав, що у регіоні Литви, Латвії, Естонії та Польщі буде зосереджено близько 40 тисяч військовослужбовців.

"Вони будуть розгорнуті всюди, не тільки на суші, а й на морі та в повітрі. Я вважаю, що кількість військ, які будуть тут, у регіоні, є достатньою, навіть якщо відбудуться провокації, що малоймовірно, але ми маємо залишатися пильними", – зазначив командувач армії Литви.

Восени литовська армія візьме участь у навчаннях "Perkūno Griausmas", які призначені для відпрацювання планування на оперативному рівні та проведення польових тактичних навчань з метою підготовки різних рівнів командних елементів та інтеграції резервних солдатів у систему оборони.

За словами Вайкшнораса, Литва та її союзники запланували для цих навчань більше можливостей, ніж заплановано для навчань "Запад" у Білорусі.

"Це не означає, що ми проводимо наші навчання виключно для впливу або стеження. Звичайно, це головне, використання дзеркального принципу для посилення нашого стримуючого ефекту шляхом захисту себе від провокацій", – сказав він.

Зазначимо, що Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору напередодні майбутніх військових навчань РФ і Білорусі "Запад-2025".

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.