Генсек Ради Європи повертається до роботи після госпіталізації

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, який минулого тижня був госпіталізований, незабаром відновить роботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Ради Європи.

У Раді Європи повідомили, що Берсе був виписаний з лікарні та вже в середу, 3 вересня, візьме участь у засіданні Комітету міністрів РЄ на рівні заступників міністрів у Страсбурзі.

Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували у ніч проти суботи, 30 серпня.

Через це Берсе довелося скасувати участь у Стратегічному форумі в Бледі (Словенія).

Парламентська асамблея Ради Європи обрала Алена Берсе новим генеральним секретарем організації 25 червня 2024 року.

Берсе – швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії. У своїх виступах він називав підтримку України одним з пріоритетів своєї роботи в Раді Європи.