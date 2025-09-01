Генсек Совета Европы возвращается к работе после госпитализации

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, который на прошлой неделе был госпитализирован, вскоре возобновит работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

В Совете Европы сообщили, что Берсе был выписан из больницы и уже в среду, 3 сентября, примет участие в заседании Комитета министров СЕ на уровне заместителей министров в Страсбурге.

Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе госпитализировали в ночь на субботу, 30 августа.

Из-за этого Берсе пришлось отменить участие в Стратегическом форуме в Бледе (Словения).

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала Алена Берсе новым генеральным секретарем организации 25 июня 2024 года.

Берсе – швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии. В своих выступлениях он называл поддержку Украины одним из приоритетов своей работы в Совете Европы.