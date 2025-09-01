В Финляндии открыли расследование против эксвагнеровца, попросившего убежища

Национальное бюро расследований Финляндии начало проверку бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финские правоохранители проверяют, не совершал ли российский наемник военных преступлений в Украине.

Во время этого предварительного расследования Национальное бюро расследований определяет, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Ведомство отказалось сообщать детали, ссылаясь на то, что расследование еще продолжается.

Финляндия может расследовать военные преступления, даже если они были совершены за рубежом, а преступник или жертвы не имеют никакой связи со страной. За это предусмотрено наказание на срок от одного года лишения свободы до пожизненного заключения.

Россиянина, который воевал в составе наемников "Вагнера" в Украине и пересек границу вблизи города Китее в Северной Карелии, задержали еще 17 июня, но информацию об этом раскрыли только в июле.

Россиянину инкриминируют нарушение государственной границы, а финская полиция дополнительно выясняет, есть ли основания для возбуждения других уголовных дел, учитывая его биографию.

Это уже второй подобный случай в Финляндии. В марте 2025 года там приговорили к пожизненному заключению основателя и бывшего командира военной группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского) за совершение военных преступлений в Украине.