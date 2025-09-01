Президент Румунії розповів, чому не привітав Молдову з Днем незалежності

Румунський президент Нікушор Дан стверджує, що скерував Молдові привітання з Днем незалежності, але не публікував його в соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

В інтервʼю на молдовському телеканалі Pro TV Дана спитали, чому він не надіслав публічного привітання з нагоди Дня незалежності Молдови 27 серпня і не приїхав до Кишинева разом з європейськими лідерами.

У відповідь румунський президент уточнив, що лише не опублікував привітання в соцмережах.

"Я скерував офіційне привітання від адміністрації президента Румунії адміністрації президента Молдови у зв'язку з Днем незалежності, який відзначається 27 серпня", – сказав він.

Дан додав, що вирішив відвідати Молдову 31 серпня, в День румунської мови.

"Це символічний жест, тому що свято 31 серпня особливо важливе на цьому березі Прута, через боротьбу, яку людям довелося витримати, щоб зберегти свою ідентичність. Ми дві суверенні держави зі спільними коренями, спільною культурою, і я приїхав сюди з великою радістю", – розповів румунський лідер.

ЗМІ раніше звернули увагу, що президент Румунії вперше за останні роки не скерував публічного привітання з нагоди Дня незалежності Молдови, що розцінили як "сигнал уніонізму" – об'єднання Молдови з Румунією.

Нещодавнє опитування показало, що абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

У минулі роки опитування також показували, що більшість жителів Румунії – проти об’єднання із Молдовою.

