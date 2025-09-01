Президент Румынии рассказал, почему не поздравил Молдову с Днем независимости

Румынский президент Никушор Дан утверждает, что направил Молдове поздравления с Днем независимости, но не публиковал его в соцсетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В интервью на молдовском телеканале Pro TV Дана спросили, почему он не прислал публичное поздравление по случаю Дня независимости Молдовы 27 августа и не приехал в Кишинев вместе с европейскими лидерами.

В ответ румынский президент уточнил, что лишь не опубликовал поздравление в соцсетях.

"Я направил официальное поздравление от администрации президента Румынии администрации президента Молдовы в связи с Днем независимости, который отмечается 27 августа", – сказал он.

Дан добавил, что решил посетить Молдову 31 августа, в День румынского языка.

"Это символический жест, потому что праздник 31 августа особенно важен на этом берегу Прута, из-за борьбы, которую людям пришлось выдержать, чтобы сохранить свою идентичность. Мы два суверенных государства с общими корнями, общей культурой, и я приехал сюда с большой радостью", – рассказал румынский лидер.

СМИ ранее обратили внимание, что президент Румынии впервые за последние годы не направил публичного поздравления по случаю Дня независимости Молдовы, что расценили как "сигнал унионизма" – объединения Молдовы с Румынией.

Недавний опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.

В прошлые годы опросы также показывали, что большинство жителей Румынии – против объединения с Молдовой.

