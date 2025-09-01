В Германии хотят дискуссии по использованию росактивов для поддержки Украины

Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага – Йенс Шпан из ХДС/ХСС и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – открыты к дискуссии об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Если кто-то грубо вторгается в соседнюю страну, хочет снова расширить границы, убивает, насилует, (...) то должны быть последствия", – заявил Шпан во время совместного с Миршем визита в столицу Украины Киев.

"Поэтому необходима дискуссия о том, можно ли использовать эти замороженные активы, и если да, то каким образом, несмотря на все юридические проблемы", – добавил он.

Мирш указал на продолжающиеся переговоры между европейцами относительно дальнейших санкций против России и сказал: "В этом отношении все варианты на столе".

Согласно предварительной информации Еврокомиссии, около 210 миллиардов евро российского центрального банка заморожены в ЕС, причем большая часть из них находится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear.

Как сообщалось, лидеры двух коалиционных фракций Бундестага в понедельник, 1 сентября, прибыли в Киев.

Ранее в Швеции выражали разочарование, что Европейский Союз пока не способен принять решение о передаче замороженных активов России в пользу Украины.