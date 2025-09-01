Деякі міста Франції закрили школи на 1 вересня через сильні грози

В окремих районах Франції скасували перший навчальний день у школах через сильні грози.

Про це повідомляють BFMTV та France Bleu, пише "Європейська правда".

31 серпня і 1 вересня у низці районів країни пройшли грози з інтенсивними опадами.

У багатьох департаментах країни кількість опадів оновила історичні рекорди для серпня, подекуди за лічені години випало одна-три місячні норми дощу. У департаменті Воклюз низка будинків постраждали від влучання блискавки.

У зв’язку з небезпечною погодою департаменти Буш-дю-Рон і Вар на півдні країни закрили освітні заклади. Перший день нового навчального року для усіх класів школи, а також дитсадків, перенесли на вівторок.

У префектурах департаментів зазначили, що ухвалили таке рішення у координації з органами освіти "задля безпеки учнів та батьків".

⛈️Les #orages ont été violents entre le #Gard et le #Vaucluse la nuit dernière, s'accompagnant notamment de puissantes rafales atteignant jusqu'à 134km/h à Orange (84). 1000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin.

Photo : Béatrice Peccavet à Orange pic.twitter.com/gixLYWn6lP – Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 1, 2025

Міністерка освіти Елізабет Борн зазначила, що важливо не наражати на зайву небезпеку родини, які ведуть своїх дітей до школи.

Минулого тижня на заході Польщі пройшов смерч, повідомляли про щонайменш кілька перекинутих авто і поламані дерева.

Раніше цього літа видовищний смерч зафільмували в аеропорту французького міста Тур.