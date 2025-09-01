Лето 2025 года в Великобритании стало самым жарким за время наблюдений

Предварительные статистические данные Национальной метеорологической службы Великобритании подтверждают, что лето 2025 года официально является самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом британская метеорологическая служба сообщила в понедельник.

Анализ климатологов Национальной метеорологической службы Великобритании показал, что средняя температура в стране с 1 июня по 31 августа составляет 16,10°C – на 1,51°C выше долгосрочной метеорологической средней температуры.

"Это превышает предыдущий рекорд в 15,76°C, установленный в 2018 году, и вытесняет лето 1976 года из пятерки самых теплых лет с начала наблюдений в 1884 году", – говорится в сообщении.

Британские климатологи также подсчитали, что вероятность лета, которое будет таким же жарким или жарче 2025 года, сейчас в 70 раз выше, чем была бы без выбросов парниковых газов, вызванных деятельностью человека.

"Длительная жара в этом году была вызвана совокупностью факторов, среди которых доминирование систем высокого давления, необычно теплое море вокруг Великобритании и сухие весенние почвы", – прокомментировала исследовательница Национальной метеорологической службы Великобритании Эмили Карлайл.

Ранее сообщалось, что летом Европейский Союз пережил худший сезон лесных пожаров за всю свою историю – выжженные площади превысили 1 миллион гектаров.

В отдельных районах Франции отменили первый учебный день в школах из-за сильных гроз.