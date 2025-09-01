На лідера найпопулярнішої партії Чехії напали під час передвиборчого мітингу
На передвиборчому мітингу в окрузі Фридек-Містек на сході Чехії в понеділок Андрея Бабіша, очільника найпопулярнішої партії ANO, вдарили металевим предметом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Речник ANO Мартін Водічка розповів журналістам, що на Бабіша напав учасник передвиборчого заходу в місті Добра.
"Його вдарили ззаду металевим предметом по голові, після чого він поїхав на обстеження до лікарні", – сказав Водічка. Поліція Чехії та сам Бабіш поки не коментували нападу та стан здоровʼя політика.
За інформацією порталу Novinky, який поспілкувався з учасницею мітингу на умовах анонімності, лідера ANO ударив милицею по голові чоловік віком від 50 років.
Напад засудив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, написавши на Х, що "насильство в будь-якій формі є неприйнятним і нічого не вирішує" та побажавши Бабішу якнайшвидшого одужання.
Водночас перший заступник лідера ANO Карел Гавлічек звинуватив в інциденті передвиборчу кампанію урядової коаліції, яка нібито розпалювала ненависть щодо Бабіша.
"Зараз це закінчилося ударом по голові, наступного разу може бути гірше. Кампанія базувалася на розпалюванні страху і ненависті, з Андрія Бабіша роблять бозна-що. Ми попереджали, що це може закінчитися погано, і так і сталося", – заявив Гавлічек.
Вибори депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки відбудуться 3 і 4 жовтня. Партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша лідирує у рейтингах.
Бабіш раніше казав, що у разі приходу ANO до влади його уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.