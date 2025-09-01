На лидера самой популярной партии Чехии напали во время предвыборного митинга

На предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии в понедельник Андрея Бабиша, лидера самой популярной партии ANO, ударили металлическим предметом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Представитель ANO Мартин Водичка рассказал журналистам, что на Бабиша напал участник предвыборного мероприятия в городе Добра.

"Его ударили сзади металлическим предметом по голове, после чего он поехал на обследование в больницу", – сказал Водичка. Полиция Чехии и сам Бабиш пока не комментировали нападение и состояние здоровья политика.

По информации портала Novinky, который пообщался с участницей митинга на условиях анонимности, лидера ANO ударил костылью по голове мужчина в возрасте от 50 лет.

Нападение осудил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, написав на Х, что "насилие в любой форме неприемлемо и ничего не решает" и пожелав Бабишу скорейшего выздоровления.

В то же время первый заместитель лидера ANO Карел Гавличек обвинил в инциденте предвыборную кампанию правительственной коалиции, которая якобы разжигала ненависть к Бабишу.

"Сейчас это закончилось ударом по голове, в следующий раз может быть хуже. Кампания была основана на разжигании страха и ненависти, из Андрея Бабиша делают бог знает что. Мы предупреждали, что это может закончиться плохо, и так и произошло", – заявил Гавличек.

Выборы депутатов в нижнюю палату парламента Чешской Республики состоятся 3 и 4 октября. Партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша лидирует в рейтингах.

Бабиш ранее говорил, что в случае прихода ANO к власти его правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.