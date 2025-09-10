Як у Центральній Європі змінюється ставлення до українців

У питанні українських біженців новий президент Польщі Кароль Навроцький зайняв набагато радикальнішу політику у порівнянні з партією "Право і справедливість", яка його висунула в президенти.

Погляди Навроцького з цього питання ближчі до поглядів політиків ультраправої "Конфедерації", які першими виступили з такими вимогами.

Проте з такими проблемами українські біженці стикаються не лише у Польщі.

Про риторику щодо українців, яка стає все більш характерною для інших країн у регіоні Центральної Європи, читайте в статті, опублікованій у рамках ініціативи міжнародної співпраці між виданнями PULSE, Проблеми не лише у Польщі. Як ультраправі "осідлали" антиукраїнську риторику у державах ЄС. Далі – стислий її виклад.

У Чехії, де через місяць заплановані парламентські вибори, на антиукраїнські гасла робить ставку Андрей Бабіш, чия "Акція незадоволених громадян" (ANO) лідирує в опитуваннях (32%) разом з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури (третє місце та 12%).

Також антиукраїнську риторику у Чехії часто можна почути від політиків передвиборчої коаліції "Досить!", яка об'єднує частину лівих сил навколо Комуністичної партії Чехії та Моравії та різних рухів, часто ультранаціоналістичних. Проте цей рух більше зосереджується на критиці військової підтримки України.

У чеському суспільстві широко поширені два міфи від популістів та ультраправих.

Один з них полягає в тому, що українські біженці отримують краще ставлення, ніж громадяни Чехії. Другий – що українці настільки заможні, що їм не потрібна допомога, адже вони приїхали з регіонів, де не вирує війна.

Соціальна допомога у Чехії становить еквівалент 180 євро і на 10 євро нижчі за найнижчу допомогу, яку отримує безробітний чех.

При цьому статистичні дані показують, що чеська економіка отримує відчутні вигоди завдяки українським біженцям. У першому кварталі цього року всі витрати на їхнє утримання склали 155 млн євро, тоді як за той самий період вони сплатили 286 млн євро податків.

Угорські політики зосереджують увагу на тому самому аспекті, а також на (теоретично все ще) питанні вступу України до Європейського Союзу.

З цього приводу уряд Віктора Орбана провів загальнонаціональне опитування громадян.

До кожного домогосподарства було надіслано листа, який починається з твердження, що вступ України до ЄС буде економічним ударом по Угорщині та сприятиме погіршенню рівня життя громадян. Далі автор плавно переходить до того, що в країні зросте рівень злочинності. І стверджує, що мільйонам українців доведеться виплачувати пенсії, які належать угорцям.

Одночасно антиукраїнські тези прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана часто повторює й угорська опозиція.

Багато прихильників лідера угорської опозиції пояснюють його останні висловлювання обережністю.

Ситуація у Румунії виглядає набагато кращою – лише 21% опитаних вважають українських іммігрантів великою загрозою.

Але і там ставлення суспільства до українців помітно змінилося.

Докладніше – в матеріалі, опублікованному у рамках ініціативи міжнародної співпраці між виданнями PULSE, Проблеми не лише у Польщі. Як ультраправі "осідлали" антиукраїнську риторику у державах ЄС.