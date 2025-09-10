Как в Центральной Европе меняется отношение к украинцам

В вопросе украинских беженцев новый президент Польши Кароль Навроцкий занял гораздо более радикальную политику по сравнению с партией "Право и справедливость", которая выдвинула его в президенты.

Взгляды Навроцкого по этому вопросу ближе к взглядам политиков ультраправой "Конфедерации", которые первыми выступили с такими требованиями.

Однако с такими проблемами украинские беженцы сталкиваются не только в Польше.

О риторике в отношении украинцев, которая становится все более характерной для других стран в регионе Центральной Европы, читайте в статье, опубликованной в рамках инициативы международного сотрудничества между изданиями PULSE, Проблемы не только в Польше. Как ультраправые "оседлали" антиукраинскую риторику в странах ЕС. Далее – краткое изложение.

В Чехии, где через месяц запланированы парламентские выборы, на антиукраинские лозунги делает ставку Андрей Бабиш, чья "Акция недовольных граждан" (ANO) лидирует в опросах (32%) вместе с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры (третье место и 12%).

Также антиукраинскую риторику в Чехии часто можно услышать от политиков предвыборной коалиции "Хватит!", которая объединяет часть левых сил вокруг Коммунистической партии Чехии и Моравии и различных движений, часто ультранационалистических. Однако это движение больше сосредотачивается на критике военной поддержки Украины.

В чешском обществе широко распространены два мифа от популистов и ультраправых.

Один из них заключается в том, что украинские беженцы получают лучшее отношение, чем граждане Чехии. Второй – что украинцы настолько богаты, что им не нужна помощь, ведь они приехали из регионов, где не бушует война.

Социальная помощь в Чехии составляет эквивалент 180 евро и на 10 евро ниже самой низкой помощи, которую получает безработный чех.

При этом статистические данные показывают, что чешская экономика получает ощутимые выгоды благодаря украинским беженцам. В первом квартале этого года все расходы на их содержание составили 155 млн евро, тогда как за тот же период они уплатили 286 млн евро налогов.

Венгерские политики сосредотачивают внимание на том же аспекте, а также на (теоретически все еще) вопросе вступления Украины в Европейский Союз.

По этому поводу правительство Виктора Орбана провело общенациональный опрос граждан.

В каждое домохозяйство было отправлено письмо, которое начинается с утверждения, что вступление Украины в ЕС будет экономическим ударом по Венгрии и будет способствовать ухудшению уровня жизни граждан. Далее автор плавно переходит к тому, что в стране вырастет уровень преступности. И утверждает, что миллионам украинцев придется выплачивать пенсии, которые принадлежат венграм.

Кроме того, антиукраинские тезисы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана часто повторяет и венгерская оппозиция.

Многие сторонники лидера венгерской оппозиции объясняют его последние высказывания осторожностью.

Ситуация в Румынии выглядит намного лучше – только 21% опрошенных считают украинских иммигрантов большой угрозой.

Но и там отношение общества к украинцам заметно изменилось.

Подробнее – в материале, опубликованном в рамках инициативы международного сотрудничества между изданиями PULSE, Проблемы не только в Польше. Как ультраправые "оседлали" антиукраинскую риторику в странах ЕС.