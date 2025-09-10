Конгресмен-республіканець про "Шахеди" в Польщі: це акт війни

Член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон назвав актом війни порушення повітряного простору Польщі російськими дронами типу "Шахед".

Про це, як передає "Європейська правда", він написав в Х.

Конгресмен звернув увагу, що Росія "атакувала Польщу" за допомогою іранських дронів менш ніж через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп прийняв президента Польщі Кароля Навроцького в Білому домі.

"Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй", – написав він.

Конгресмен закликав президента Дональд Трампа "відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину, і озброїти Україну зброєю, здатною завдати удару по Росії".

За словами Вілсона, Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він "безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО".

"Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні і процвітаючі нації навчать Росію кордонів", – наголосив він.

У Польщі підтвердили порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками, що попрямували туди через захід України, та збивають ці повітряні цілі.

Чотири аеропорти у Польщі закрили в ніч проти середи через "незаплановану військову активність".