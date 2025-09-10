Польща вперше збила російські дрони, що порушили її повітряний простір

У Польщі підтвердили порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками, що попрямували туди ймовірно через захід України, та збиває ці повітряні цілі.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Оперативне командування підтвердило порушення повітряного простору країни та перший прецедент збиття таких цілей.

"Під час сьогоднішньої атаки РФ по цілях на території України наш повітряний простір неодноразово порушили об’єкти безпілотного типу. Триває операція з ідентифікації та нейтралізації цих об’єктів… Застосовано зброю, служби працюють над виявленням місця розташування збитих цілей", – повідомили у пресслужбі близько 5 ранку за київським часом.

❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.



Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53 – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Громадян закликали залишатися у домівках. "Під найбільшою загрозою – Підляське, Мазовецьке, Люблінське воєводства", – зазначають у повідомленні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також зробив перші заяви з цього приводу.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. – Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

"Триває операція, пов’язана з численними порушеннями повітряного простору Польщі. Військові застосували зброю проти цілей. Я на постійному зв’язку з президентом та міністром оборони. Я отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", – повідомив прем’єр.

Польща регулярно підіймала авіацію під час масованих атак РФ проти України, проте це перший випадок масового перетину БпЛА кордону Польщі та застосування зброї по них.

Сьогоднішньому інциденту передувала серія випадків потрапляння БпЛА у повітряний простір Литви, Польщі та Естонії.