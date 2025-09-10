У Польщі закрили аеропорти Варшави, Жешува й Любліна через загрозу російських БпЛА

У Польщі зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави, через безпрецедентну операцію повітряних сил зі знищення російських БпЛА, які залетіли у повітряний простір країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "європейська правда".

Американська Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) опублікувала повідомлення про тимчасове закриття двох аеропортів Варшави, а також аеропортів Жешува та Любліна, зазначаючи, що причиною рішення є "незапланована військова активність для забезпечення національної безпеки".

Закриття аеропортів стало повною несподіванкою для тисяч пасажирів та авіаліній, яким доводиться терміново змінювати маршрути літаків або відкладати чи скасовувати рейси.

Представники аеропортів та авіаліній просять пасажирів стежити за оновленнями і уточнити статус своїх рейсів.

"Через дії державних служб та армії задля безпеки, повітряний простір над частиною країни, включаючи аеропорт імені Шопена, тимчасово закрито. Аеропорт залишається відчиненим, але польоти наразі не здійснюються", – йдеться в оголошенні головного варшавського аеропорту, який виконує також роль авіахабу для пересадок між рейсами та головного хабу авіакомпанії LOT.

Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше збиває їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Сьогоднішньому інциденту передувала серія випадків потрапляння БпЛА у повітряний простір Литви, Польщі та Естонії.