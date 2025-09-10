Конгрессмен-республиканец о "Шахедах" в Польше: это акт войны
Член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон назвал актом войны нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами типа "Шахед".
Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Х.
Конгрессмен обратил внимание, что Россия "атаковала Польшу" с помощью иранских дронов менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп принял президента Польши Кароля Навроцкого в Белом доме.
"Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся неспровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и продуктивных наций", – написал он.
Конгрессмен призвал президента Дональд Трампа "ответить обязательными санкциями, которые обанкротят российскую военную машину, и вооружить Украину оружием, способным нанести удар по России".
По словам Уилсона, Путин больше не довольствуется лишь поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он "непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО".
"Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие нации научат Россию границ", – подчеркнул он.
В Польше подтвердили нарушение своего воздушного пространства российскими беспилотниками, которые направились туда через запад Украины, и сбивают эти воздушные цели.
Четыре аэропорта в Польше закрыли в ночь на среду из-за "незапланированной военной активности".