У Польщі розповіли про стан енергетичної інфраструктури після нальоту дронів РФ

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика після вторгнення російських дронів на польську територію заявив, що сектор стратегічної енергетичної інфраструктури не постраждав.

Про це Мотика написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами польського міністра, у сфері стратегічної енергетичної інфраструктури "не було зафіксовано жодних інцидентів".

"Органи, що перебувають під наглядом Уповноваженого уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури, вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки інфраструктури відповідно до ситуації. Всі процедури безпеки діють", – прокоментував міністр.

Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з раннього ранку скликав урядовців на термінове засідання через безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими БпЛА.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон країни порушили більше десятка російських безпілотних апаратів.