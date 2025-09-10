Туск терміново зібрав "безпекових" міністрів через російські БпЛА над Польщею

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з раннього ранку скликав урядовців на термінове засідання через безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими БпЛА.

Про це оголосив речник уряду Адам Шлапка у своєму X, пише "Європейська правда".

Речник близько 6:20 ранку за польським часом повідомив, що у зв’язку з безпрецедентними подіями ночі Туск скликав на термінове засідання міністрів безпекового блоку, після чого відбудеться засідання всього уряду.

Trwa spotkanie Premiera @donaldtusk z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8.00. – Adam Szłapka (@adamSzlapka) September 10, 2025

"Прем’єр-міністр Дональд Туск проводить зустріч з міністрами, що відповідають за питання державної безпеки. Прем'єр скликав екстрене засідання Ради міністрів на 8:00", – зазначив речник.

Президент Кароль Навроцький повідомив, що отримує інформацію про події та невдовзі проведе брифінг у Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду.

Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян.

В офіційних заявах поки немає прямої згадки, що це російські БпЛА типу "Шахед" – обмежуються поясненнями про те, що ці об'єкти залетіли до Польщі під час масованої атаки РФ по цілях на території України.

У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави та важливого для мандрівників з України аеропорту Жешува.