В Польше рассказали о состоянии энергетической инфраструктуры после налета дронов РФ
Министр энергетики Польши Милош Мотика после вторжения российских дронов на польскую территорию заявил, что сектор стратегической энергетической инфраструктуры не пострадал.
Об этом Мотика написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
По словам польского министра, в сфере стратегической энергетической инфраструктуры "не было зафиксировано никаких инцидентов".
"Органы, находящиеся под надзором Уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности инфраструктуры в соответствии с ситуацией. Все процедуры безопасности действуют", – прокомментировал министр.
Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.
Премьер-министр Польши Дональд Туск с раннего утра созвал правительственных чиновников на срочное заседание из-за беспрецедентного нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу страны нарушили более десятка российских беспилотных аппаратов.