"Гола і боса": президент Словаччини скаржиться, що країна беззахисна перед ворожими дронами

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, коментуючи наліт російських дронів на Польщу, поскаржився, що його країна беззахисна перед потенційною аналогічною атакою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVnoviny.

Пеллегріні назвав порушення польського повітряного простору російськими дронами, яке сталося в ніч на середу, дуже небезпечною справою і закликав до деескалації.

"Я хотів би наголосити на тому, про що я дуже часто говорю, в якому дуже небезпечному становищі сьогодні перебуває Словацька Республіка, яка не має і не володіє жодними засобами протиповітряної оборони", – сказав президент Словаччини, перебуваючи з візитом у Японії.

Якби подібна ситуація, як у Польщі, сталася в Словаччині, то, на думку Пеллегріні, люди могли б тільки сподіватися, що дрони не впадуть на населену територію. Ситуацію, що склалася в Польщі, він назвав "великим попередженням".

За словами Пеллегріні, на цей момент він не має інформації про ризик цілеспрямованого нападу на Словаччину. Однак він побоюється технічних збоїв, які можуть призвести до того, що дрон або ракета, що атакує цілі поблизу кордонів Словаччини, відхилиться від своєї траєкторії.

"Сьогодні Словаччина гола та боса і не здатна негайно реагувати у випадку, якщо наш повітряний простір порушить дрон, як це сталося в Польщі", – заявив він.

Після повномасштабного вторгнення Росії Словаччина передала Україні систему С-300 та 13 винищувачів МіГ-29.

Союзники Словаччини по НАТО – Польща, Чехія та Угорщина – почали захищати словацьке небо з 2022 року.

У липні 2024 року Словаччина отримала перші два з 14 винищувачів F-16, які замовила у 2018 році. Решта F-16 прибудуть до Словаччини в 2025-2026 роках.