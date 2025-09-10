"Голая и босая": президент Словакии жалуется, что страна беззащитна перед вражескими дронами

Президент Словакии Петер Пеллегрини, комментируя налет российских дронов на Польшу, пожаловался, что его страна беззащитна перед потенциальной аналогичной атакой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVnoviny.

Пеллегрини назвал нарушение польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло в ночь на среду, очень опасным делом и призвал к деэскалации.

"Я хотел бы подчеркнуть то, о чем я очень часто говорю, в каком очень опасном положении сегодня находится Словацкая Республика, которая не имеет и не обладает никакими средствами противовоздушной обороны", – сказал президент Словакии, находясь с визитом в Японии.

Если бы подобная ситуация, как в Польше, произошла в Словакии, то, по мнению Пеллегрини, люди могли бы только надеяться, что дроны не упадут на населенную территорию. Ситуацию, сложившуюся в Польше, он назвал "большим предупреждением".

По словам Пеллегрини, на данный момент он не располагает информацией о риске целенаправленного нападения на Словакию. Однако он опасается технических сбоев, которые могут привести к тому, что дрон или ракета, атакующие цели вблизи границ Словакии, отклонятся от своей траектории.

"Сегодня Словакия голая и босая и не способна немедленно реагировать в случае, если наше воздушное пространство нарушит дрон, как это произошло в Польше", – заявил он.

После полномасштабного вторжения России Словакия передала Украине систему С-300 и 13 истребителей МиГ-29.

Союзники Словакии по НАТО – Польша, Чехия и Венгрия – начали защищать словацкое небо с 2022 года.

В июле 2024 года Словакия получила первые два из 14 истребителей F-16, которые заказала в 2018 году. Остальные F-16 прибудут в Словакию в 2025-2026 годах.