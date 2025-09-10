У Франції затримали ще двох неповнолітніх, що могли готувати ісламістський теракт
Середа, 10 вересня 2025, 15:00
У Франції затримали двох неповнолітніх, які могли готувати ісламістський теракт спільно з 17-річним, затриманим минулого тижня.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Національна антитерористична прокуратура повідомила про затримання двох неповнолітніх, яких підозрюють у підготовці ісламістського теракту; підлітки залишаються під вартою.
Затримання пов’язане з тим же розслідуванням, що й арешт минулого тижня 17-річного хлопця за аналогічними підозрами. Йому вже висунули звинувачення у плануванні джихадистських терактів.
Нагадаємо, у Німеччині вимагають довічного ув'язнення для виконавця резонансного ісламістського теракту у Золінгені.
Також у Німеччині засудили підлітка, причетного до спроби теракту на концерті Тейлор Свіфт.
