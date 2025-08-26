У Німеччині засудили підлітка, причетного до спроби теракту на концерті Тейлор Свіфт

Апеляційний суд у Берліні у вівторок визнав 16-річного сирійського підлітка винним у причетності до спроби теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні у серпні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Сирійський підліток, якого судили в Берліні, був спільником 20-річного хлопця, який, за даними поліції, планував теракти на концерті Свіфт – зокрема надсилав інструкції для виготовлення саморобних бомб і дав контакт члена "Ісламської держави".

Суд над 16-річним підлітком тривав у закритому режимі. У суді заявили, що хлопець зізнався у скоєному.

Сирійця зрештою засудили до півтора року умовного позбавлення волі за підготовку серйозного акту насильства, що загрожує державі, і підтримку терористичного акту за кордоном. Рішення суду не є остаточним.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, нині 20-річний хлопець, за даними поліції, планував теракти в районі Відня.

Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування. Австрійські слідчі кажуть, що їм не відомо про інших підозрюваних спільників.