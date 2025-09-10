Во Франции задержали еще двух несовершеннолетних, которые могли готовить исламистский теракт

Во Франции задержали двух несовершеннолетних, которые могли готовить исламистский теракт совместно с 17-летним, задержанным на прошлой неделе.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Национальная антитеррористическая прокуратура сообщила о задержании двух несовершеннолетних, которых подозревают в подготовке исламистского теракта; подростки остаются под стражей.

Задержание связано с тем же расследованием, что и арест на прошлой неделе 17-летнего парня по аналогичным подозрениям. Ему уже предъявили обвинения в планировании джихадистских терактов.

Напомним, в Германии требуют пожизненного заключения для исполнителя резонансного исламистского теракта в Золингене.

Также в Германии осудили подростка, причастного к попытке теракта на концерте Тейлор Свифт.