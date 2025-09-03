У Німеччині вимагають довічного ув'язнення для виконавця резонансного теракту у Золінгені

Федеральна прокуратура Німеччини вимагає максимального покарання для чоловіка, який зізнався у скоєнні ножового нападу в Золінгені: довічного ув'язнення з визначенням особливої тяжкості провини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

27-річний сирієць Ісса Аль-Хасан зізнався у скоєнні злочинів, але тривалий час зображував себе жертвою маніпуляцій з боку свого партнера по телеграм-чату, повідомив представник федеральної прокуратури.

"Лише незадовго до закінчення слухань свідків він показав своє справжнє обличчя: обличчя джихадиста та ісламіста", – сказав представник федеральної прокуратури.

Внаслідок нападу на міський фестиваль у Золінгені минулого літа загинуло троє людей, ще кілька отримали серйозні поранення.

Федеральна прокуратура заявила, що Ісса аль-Хасан радикалізувався з кінця 2019 року. Свій напад з ножовими пораненнями він назвав помстою за дії Ізраїлю в Газі, а іншого разу – відплатою за масові вбивства мусульман у кількох країнах. Перед нападом він присягнув на вірність халіфу "Ісламської держави" і записав відео, в якому зізнався у своїх діях.

Федеральна прокуратура звинувачує Аль-Хасана за трьома пунктами вбивства і десятьма пунктами замаху на вбивство. Він також є терористом ІДІЛ. Відповідальність за напад з ножовими пораненнями взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

У вівторок експерт-психіатр заявив на суді, що вважає Аль-Хасана повністю винним. Хоча інтелект Аль-Хасана з IQ 71 був нижчим за середній, він не був визнаний обмежено осудним.

У нього не було ознак психічного розладу, такого як психоз. За словами професора Йоганнеса Фусса, його поведінка під час злочину була цілеспрямованою, зосередженою і спланованою.

Фусс також засвідчив, що підсудний, який раніше не мав судимостей, має високий ризик рецидиву. На додаток до цього, він вказав на його радикалізм, відсутність емпатії та захоплення насильством.

Після представлення експертного висновку суд виніс постанову про те, що може бути розглянуте питання про попереднє ув'язнення. Вирок очікується наступного тижня.

Варто зазначити, що теракт у Золінгені став одним з найбільших тригерів для зміни міграційної політики Німеччини.