В Польше заявили, что НАТО применил статью 4 Договора из-за вторжения дронов РФ

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны.

Об этом он сказал в эфире Polsat News, пишет "Европейская правда".

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее 10 сентября сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов.

Поэтому Шлапка заявил, что НАТО применил соответствующую статью, а также отметил, что в рамках процедуры уже состоялись консультации.

Напомним, семь беспилотников найдено в Польше после ночной атаки России, также были найдены остатки одной ракеты.

Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны.