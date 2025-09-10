Європарламент засудив спроби Росії втрутитися у вибори в Молдові

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив посилення гібридних операцій та втручання Росії напередодні парламентських виборів у Молдові, що відбудуться 28 вересня.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

Документ підтримали 490 депутатів, 65 проголосували проти, ще 86 утрималися.

У ньому наголошується, що дії Росії спрямовані на дестабілізацію Молдови та зміну її демократичного курсу, зокрема щодо майбутнього членства в ЄС.

Євродепутати високо оцінили відданість Кишинева реформам, пов’язаним із вступом до ЄС, а також відзначили стабільний прогрес Молдови попри внутрішні й зовнішні виклики – від війни Росії проти України до гібридних загроз Кремля.

Вони закликали Раду ЄС якнайшвидше розпочати переговори з Кишиневом за першим кластером ("основи"), визнавши суттєві досягнення країни у впровадженні реформ.

У резолюції підкреслили важливість забезпечення вільних, чесних і прозорих виборів у Молдові. Європарламент закликав владу країни, населення та ЄС посилити стратегічну комунікацію для протидії російській дезінформації та фальшивим наративам.

Євродепутати також відзначили роль громадських організацій у боротьбі з підривними діями антиреформістських політиків і агентів Кремля.

Окремо європарламентарі наголосили, що успіх Молдови на шляху до членства в ЄС залежить від комплексної правової реформи та боротьби з корупцією.

Зокрема вони відзначили зусилля країни у створенні незалежної, професійної та підзвітної судової системи.

Нещодавно президентка Молдови заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори. Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

Також Центральна виборча комісія Молдови не допустила до участі у виборах блок "Перемога" та виключила три з його партій із переліку політсил, допущених до участі у парламентських виборах 28 вересня.

Читайте більше про те, як проєвропейська влада Молдови планує зберегти владу.