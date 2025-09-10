Европарламент осудил попытки России вмешаться в выборы в Молдове

Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил усиление гибридных операций и вмешательства России накануне парламентских выборов в Молдове, которые состоятся 28 сентября.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

Документ поддержали 490 депутатов, 65 проголосовали против, еще 86 воздержались.

В нем отмечается, что действия России направлены на дестабилизацию Молдовы и изменение ее демократического курса, в частности относительно будущего членства в ЕС.

Евродепутаты высоко оценили приверженность Кишинева реформам, связанным со вступлением в ЕС, а также отметили стабильный прогресс Молдовы, несмотря на внутренние и внешние вызовы – от войны России против Украины до гибридных угроз Кремля.

Они призвали Совет ЕС как можно быстрее начать переговоры с Кишиневом по первому кластеру ("Основы"), признав существенные достижения страны во внедрении реформ.

В резолюции подчеркнули важность обеспечения свободных, честных и прозрачных выборов в Молдове. Европарламент призвал власти страны, население и ЕС усилить стратегическую коммуникацию для противодействия российской дезинформации и фальшивым нарративам.

Евродепутаты также отметили роль общественных организаций в борьбе с подрывными действиями антиреформистских политиков и агентов Кремля.

Отдельно европарламентарии отметили, что успех Молдовы на пути к членству в ЕС зависит от комплексной правовой реформы и борьбы с коррупцией.

В частности они отметили усилия страны в создании независимой, профессиональной и подотчетной судебной системы.

Недавно президент Молдовы заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы. Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

Также Центральная избирательная комиссия Молдовы не допустила к участию в выборах блок "Победа" и исключила три из его партий из перечня политсил, допущенных к участию в парламентских выборах 28 сентября.

