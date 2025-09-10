Міністр оборони Британії звернувся до Путіна після падіння дронів у Польщі

Британський міністр оборони Джон Гілі вважає, що порушення повітряного простору Польщі є ознакою ескалації дій проти Європи з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Під час зустрічі з міністрами оборони країн групи E5 Гілі сказав, що цієї ночі "Путін вийшов на новий рівень ворожості щодо Європи".

"Ми стали свідками серйозного порушення повітряного простору Польщі на східному кордоні НАТО, яке було настільки серйозним, що аеропорт Варшави довелося закрити, а літаки НАТО збили російські безпілотники", – додав він.

Голова Міноборони Британії розповів, що йдеться про першу подібну операцію з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Звертаємось до Путіна: ваша агресія лише зміцнює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримати Україну. Ваша агресія нагадує нам, що безпечна Європа потребує сильної України, і що безпека Європи починається в Україні", – сказав Гілі.

Нагадаємо, після ночі масованого російського обстрілу України в Польщі знайшли уламки щонайменше семи безпілотників та залишки однієї ракети.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.