Министр обороны Британии обратился к Путину после падения дронов в Польше

Британский министр обороны Джон Хили считает, что нарушение воздушного пространства Польши является признаком эскалации действий против Европы со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Во время встречи с министрами обороны стран группы E5 Хили сказал, что этой ночью "Путин вышел на новый уровень враждебности по отношению к Европе".

"Мы стали свидетелями серьезного нарушения воздушного пространства Польши на восточной границе НАТО, которое было настолько серьезным, что аэропорт Варшавы пришлось закрыть, а самолеты НАТО сбили российские беспилотники", – добавил он.

Глава Минобороны Британии рассказал, что речь идет о первой подобной операции с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Обращаемся к Путину: ваша агрессия только укрепляет единство между странами НАТО. Ваша агрессия только укрепляет нашу решимость поддержать Украину. Ваша агрессия напоминает нам, что безопасная Европа нуждается в сильной Украине, и что безопасность Европы начинается в Украине", – сказал Хили.

Напомним, после ночи массированного российского обстрела Украины в Польше нашли обломки по меньшей мере семи беспилотников и остатки одной ракеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны.

А представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны.