Литва викликала главу посольства РФ через обстріли України та дрони в Польщі

Міністерство закордонних справ Литви в середу викликало тимчасового повіреного в справах Росії та вручило йому ноту протесту через останні масовані обстріли України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба литовського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Литви нагадало про обстріл у ніч проти 7 вересня, коли Росія застосувала понад 800 безпілотників і 13 ракет, а також удар по селищу Ярова на Донеччині, внаслідок якого загинули 24 людини.

"Цими терористичними діями Росія демонструє своє неприйняття міжнародних зусиль, спрямованих на припинення військової агресії Росії проти України, досягнення перемир'я та забезпечення сталого і тривалого миру", – ідеться в повідомленні.

Також литовське МЗС нагадало, що під час останнього російського масованого обстрілу дрони порушили повітряний простір Польщі.

"Цей напад є загрозливою ескалацією проти стратегічного партнера Литви та союзника по НАТО, а отже, становить загрозу колективній безпеці НАТО в цілому", – додало відомство.

Литва закликала Росію негайно припинити агресію проти України, вивести окупаційні війська з усієї міжнародно визнаної території України та компенсувати всі збитки, яких зазнала Україна в результаті російської агресії.

Нагадаємо, після ночі масованого російського обстрілу України в Польщі знайшли уламки щонайменше семи безпілотників та залишки однієї ракети.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.