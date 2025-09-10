Литва вызвала главу посольства РФ из-за обстрелов Украины и дронов в Польше

Министерство иностранных дел Литвы в среду вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста из-за последних массированных обстрелов Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба литовского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Литвы напомнило об обстреле в ночь на 7 сентября, когда Россия применила более 800 беспилотников и 13 ракет, а также удар по поселку Яровая в Донецкой области, в результате которого погибли 24 человека.

"Этими террористическими действиями Россия демонстрирует свое неприятие международных усилий, направленных на прекращение военной агрессии России против Украины, достижение перемирия и обеспечение устойчивого и прочного мира", – говорится в сообщении.

Также литовский МИД напомнил, что во время последнего российского массированного обстрела дроны нарушили воздушное пространство Польши.

"Это нападение является угрожающей эскалацией против стратегического партнера Литвы и союзника по НАТО, а следовательно, представляет угрозу коллективной безопасности НАТО в целом", – добавило ведомство.

Литва призвала Россию немедленно прекратить агрессию против Украины, вывести оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и компенсировать все убытки, которые понесла Украина в результате российской агрессии.

Напомним, после ночи массированного российского обстрела Украины в Польше нашли обломки по меньшей мере семи беспилотников и остатки одной ракеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны.

А представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны.