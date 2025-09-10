Туск поговорить із європейськими лідерами після падіння дронів у Польщі

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у середу проведе спільну розмову з низкою європейських лідерів, що відбудеться після порушення польського повітряного простору російськими дронами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка.

За словами Шлапки, у розмові з Туском братимуть участь президенти України та Франції, премʼєри Італії та Великої Британії, а також генеральний секретар НАТО.

"За мить розпочнеться розмова прем'єр-міністра Дональда Туска з президентами В. Зеленським, Е. Макроном, генеральним секретарем НАТО М. Рютте та прем'єр-міністрами Дж. Мелоні та К. Стармером", – написав він на Х.

Раніше стало відомо, що відбудеться розмова президентів США та Польщі Дональда Трампа з Каролем Навроцьким.

Нагадаємо, після ночі масованого російського обстрілу України в Польщі знайшли уламки щонайменше семи безпілотників та залишки однієї ракети.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.