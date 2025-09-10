Туск поговорит с европейскими лидерами после падения дронов в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду проведет совместную беседу с рядом европейских лидеров, которая состоится после нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка.

По словам Шлапки, в беседе с Туском примут участие президенты Украины и Франции, премьеры Италии и Великобритании, а также генеральный секретарь НАТО.

"Скоро начнется разговор премьер-министра Дональда Туска с президентами В. Зеленским, Э. Макроном, генеральным секретарем НАТО М. Рютте и премьер-министрами Дж. Мелони и К. Стармером", – написал он на Х.

Ранее стало известно, что состоится беседа президентов США и Польши Дональда Трампа с Каролем Навроцким.

Напомним, после ночи массированного российского обстрела Украины в Польше нашли обломки как минимум семи беспилотников и остатки одной ракеты.

Представитель польского правительства заявил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации.