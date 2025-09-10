У Латвії кажуть, що ведуть переговори зі США про збереження військової допомоги

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що країни Балтії ведуть переговори зі США про збереження військової допомоги, яку адміністрація Трампа в майбутньому хоче перекласти на інші європейські держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рінкевичс зазначив, що дипломати Латвії та сусідніх країн працюють над тим, аби зберегти військову допомогу США і зрозуміти, про закриття або збереження яких саме програм ідеться.

Латвійський президент додав, що рішення ще має бути ухвалене в Конгресі США, а в Латвії вже був досвід, коли після копіткої роботи те чи інше рішення вдавалося уточнити.

На думку президента Латвії, останній інцидент з дронами у Польщі та ситуація на східному фланзі НАТО стануть додатковим аргументом у роботі з союзниками.

"Важливо, щоб ми самі в достатній мірі виконували свою "домашню роботу" щодо зміцнення оборонних можливостей. Це передбачено 3-ю статтею договору НАТО. Ми багато зробили, але розслаблятися не можна", – сказав він.

Як повідомило Financial Times, наприкінці серпня представники Пентагону поінформували європейських дипломатів, що США більше не фінансуватимуть програми, які передбачають навчання та технічне забезпечення збройних сил країн НАТО, розташованих біля кордону з Росією.

Можливі зміни стосуються також фінансування Ініціативи безпеки Балтії, в межах якої США виділяють кошти на закупівлю балтійськими державами американського озброєння, підготовку спецпідрозділів і отримання розвідувальної підтримки.

Раніше, за даними ЗМІ, європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.

