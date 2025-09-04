FT: США уріжуть безпекову допомогу європейським країнам, що межують з Росією

США мають намір поступово згорнути програми з надання безпекової допомоги європейським арміям, розташованим уздовж кордону з Росією, аби перекласти тягар цих витрат на Європу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Financial Times.

За даними FT, адміністрація Дональда Трампа планує згорнути фінансування за так званим розділом 333, який дозволяє Пентагону надавати навчання і військову підтримку союзним США державам.

Кошти за розділом 333 затверджуються Конгресом, і фінансування наразі виділене до кінця вересня 2026 року, але після цього у Трампа планують більше його не запитувати, стверджують співрозмовники FT.

За словами співрозмовників видання в американському Сенаті, це рішення може призвести до скорочення "сотень мільйонів доларів", які США скеровують країнам, що межують з Росією.

Про рішення скоротити фінансування представники Пентагону повідомили на закритій зустрічі у Вашингтоні послам низки європейських країн.

"За словами двох дипломатів, які були проінформовані про обговорення, європейські уряди були здивовані цією заявою і намагаються отримати додаткову інформацію від Вашингтона", – ідеться в матеріалі Financial Times.

У Європі також намагаються оцінити потенційні наслідки рішення США і те, чи зможуть там компенсувати американські кошти для зміцнення європейської безпеки, сказав FT один з дипломатів.

Посадовець Білого дому своєю чергою заявив виданню, що цей крок відповідає зусиллям Трампа з "перегляду та перерозподілу" зовнішньої допомоги США.

"Ця дія була скоординована з європейськими країнами відповідно до… давнього наголосу президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону", – сказав він.

Раніше, за даними ЗМІ, європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.

