В Латвии говорят, что ведут переговоры с США о сохранении военной помощи

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что страны Балтии ведут переговоры с США о сохранении военной помощи, которую администрация Трампа в будущем хочет переложить на другие европейские государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ринкевичс отметил, что дипломаты Латвии и соседних стран работают над тем, чтобы сохранить военную помощь США и понять, о закрытии или сохранении каких именно программ идет речь.

Латвийский президент добавил, что решение еще должно быть принято в Конгрессе США, а в Латвии уже был опыт, когда после кропотливой работы то или иное решение удавалось уточнить.

По мнению президента Латвии, последний инцидент с дронами в Польше и ситуация на восточном фланге НАТО станут дополнительным аргументом в работе с союзниками.

"Важно, чтобы мы сами в достаточной мере выполняли свою "домашнюю работу" по укреплению оборонных возможностей. Это предусмотрено 3-й статьей договора НАТО. Мы многое сделали, но расслабляться нельзя", – сказал он.

Как сообщила Financial Times, в конце августа представители Пентагона проинформировали европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы, предусматривающие обучение и техническое обеспечение вооруженных сил стран НАТО, расположенных у границы с Россией.

Возможные изменения касаются также финансирования Инициативы безопасности Балтии, в рамках которой США выделяют средства на закупку балтийскими государствами американского вооружения, подготовку спецподразделений и получение разведывательной поддержки.

Ранее, по данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

