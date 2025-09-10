Німеччина: пілоти все частіше дрімають за штурвалом, каже профспілка

Німецька профспілка пілотів Vereinigung Cockpit висловила стурбованість тим, що все більше представників цієї професії дрімають під час роботи.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні профспілки.

Коротке опитування, проведене Vereinigung Cockpit серед понад 900 пілотів німецьких авіакомпаній протягом останніх тижнів, показало, що "дрімота в кабіні пілота – це вже не маргінальне явище, а широко розповсюджена реальність".

Серед іншого, 93% опитаних сказали, що протягом місяця хоча б раз дрімали за штурвалом. Для 74% респондентів це стало "стандартною практикою", а 44% сказали, що дрімають регулярно.

"Те, що спочатку було задумано як короткочасний захід відпочинку, перетворилося на постійний засіб від структурного перевантаження", – сказала віцепрезидентка Vereinigung Cockpit Катаріна Дізельдорф.

За її словами, німецькі пілоти часто змушені працювати попри сильну втому, що ставить під загрозу безпеку перельотів.

"VC закликає авіакомпанії, владу та політиків до рішучих дій, щоб захистити екіпажі та пасажирів", – додала Дізельдорф.

Vereinigung Cockpit представляє 10 тисяч пілотів і працівників льотного складу в Німеччині, включно з тими, хто проходить відповідну професійну підготовку.

Нагадаємо, у 2015 році на півдні Франції розбився пасажирський літак німецької авіакомпанії Germanwing, другий пілот якого скаржився на проблеми з психічним здоровʼям та сном.

У 2018 році в німецькому Штутгарті понад сотня пасажирів рейсу TP523, який був скасований через п’яного пілота, були змушені чекати три дні, щоб вилетіти в Лісабон.