Германия: пилоты все чаще дремают за штурвалом, говорит профсоюз
Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit выразил обеспокоенность тем, что все больше представителей этой профессии дремают во время работы.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении профсоюза.
Краткий опрос, проведенный Vereinigung Cockpit среди более 900 пилотов немецких авиакомпаний в течение последних недель, показал, что "дремота в кабине пилота – это уже не маргинальное явление, а широко распространенная реальность".
Среди прочего, 93% опрошенных сказали, что в течение месяца хотя бы раз дремали за штурвалом. Для 74% респондентов это стало "стандартной практикой", а 44% сказали, что дремают регулярно.
"То, что изначально было задумано как кратковременная мера отдыха, превратилось в постоянное средство от структурной перегрузки", – сказала вице-президент Vereinigung Cockpit Катарина Дизельдорф.
По ее словам, немецкие пилоты часто вынуждены работать несмотря на сильную усталость, что ставит под угрозу безопасность перелетов.
"VC призывает авиакомпании, власти и политиков к решительным действиям, чтобы защитить экипажи и пассажиров", – добавила Дизельдорф.
Vereinigung Cockpit представляет 10 тысяч пилотов и работников летного состава в Германии, включая тех, кто проходит соответствующую профессиональную подготовку.
Напомним, в 2015 году на юге Франции разбился пассажирский самолет немецкой авиакомпании Germanwing, второй пилот которого жаловался на проблемы с психическим здоровьем и сном.
В 2018 году в немецком Штутгарте более сотни пассажиров рейса TP523, который был отменен из-за пьяного пилота, были вынуждены ждать три дня, чтобы вылететь в Лиссабон.